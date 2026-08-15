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Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Balıkesir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale
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BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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