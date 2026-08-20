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Sındırgı'da kamyon yangını ormana sıçradı: İkinci gün

Sındırgı'da kamyon yangını ormana sıçradı: İkinci gün
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Güvenlik koridoru oluşturulurken yangın söndürme çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahale 2'nci gününde devam ediyor.

Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel sevk edilerek alevlere müdahale edildi.

GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Ayrıca Sındırgı Belediyesi ekipleri de yangın nedeniyle Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuldu. Havanın kararması ile yangına müdahale karadan devam etti.

Yangına müdahale ikinci gününde sürerken, günün ilk ışıkları ile çalışmalara hava unsurları da dahil oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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