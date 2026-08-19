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Sındırgı'da Kamyon Yangını Ormana Sıçradı

Sındırgı'da Kamyon Yangını Ormana Sıçradı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Bölgeye 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edilirken, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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