Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Taşköy Mahallesi'nde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi.

Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı.

Yangına müdahale çalışmalarında 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 helikopter, 4 uçak ve 2 iş makinesi ile 40 personel görev yapıyor.

Yangının kontrol altına alınmasına destek amacıyla bölgeye ayrıca 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA