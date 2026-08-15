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Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Büyükbostancı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(BALIKESİR ) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Büyükbostancı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkin müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Büyükbostancı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nün kara ve hava ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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