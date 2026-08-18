Haberler

Bandırma'da Ters Yön Kazası: Motosikletli Genç Yaralandı

Bandırma'da Ters Yön Kazası: Motosikletli Genç Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ters yönde ilerleyen bir şehir içi yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ters yönde ilerlediği belirtilen şehir içi yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Bandırma'nın 600 Evler Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. (50) idaresindeki 10 AAB 43 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, ters yönde ilerlediği sırada İ.B. (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü İ.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü N.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Modem çetesinin yöntemi ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar

Yöntemleri ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar
İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak

Erdoğan imzaladı! İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yatırım
Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Malatya’da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner kullanılamaz hale geldi

Deprem konutları şantiyesinde yangın! Facianın eşiğinden dönüldü
Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde

Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde
8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

Şeker firmalarına dev soruşturma: 47 yönetici ifadeye çağrıldı
Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden