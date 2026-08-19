Sındırgı'da kamyon yangını ormana sıçradı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda yangın çıktı.

Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: AA