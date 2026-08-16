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Edremit'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Edremit'te Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yıldırım kaynaklı olduğu değerlendirilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edremit ilçesi Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yıldırım kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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