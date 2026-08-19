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Sındırgı'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

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Balıkesir Sındırgı'da bir kamyonda başlayıp ormana sıçrayan yangına 7 uçak, 8 helikopter ve 295 personelle müdahale ediliyor. Yerleşim yerleri için güvenlik koridoru oluşturulurken, Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması konusunda uyarı yapıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı- Simav kara yolunda bir kamyonda çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Balıkesir Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sındırgı ilçemiz Düvertepe Mahallemizde saat 13.00 sularında kara yolunda araç yangınından başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına; 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile müdahale edilmektedir" denildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Ayrıca Sındırgı Belediyesi ekipleri de yangın nedeniyle Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuldu. Havanın kararmasıyla yangına müdahale karadan devam ediyor.

Öte yandan kamyonun yandığı anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber- Kamera : Kadriye SEYMAN/SINDIRGI (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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