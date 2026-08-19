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Avşa Adası'nda Su Kesintisi Protestosu

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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Ada sakinleri, yaklaşık 3 yıldır özellikle yaz mevsiminde yaşanan su kesintilerine tepki göstermek amacıyla protesto yürüyüşü yaptı.

Ellerindeki su bidonlarıyla "Konser değil, su istiyoruz" diyen vatandaşlar, Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde bir araya geldi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinden (BASKİ) kesintilere ilişkin yapılan açıklamada, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda Avşa Cevdet Çağlar Deniz Suyundan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Avşa, Yiğitler ve Deniz mahallelerine içme suyu sağlayan iletim hattındaki arızanın giderildiği belirtilerek, "Onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hatta gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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