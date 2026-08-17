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Temmuzda 207 bin 508 taşıt trafiğe kaydedildi

Temmuzda 207 bin 508 taşıt trafiğe kaydedildi
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de temmuzda trafiğe kayıtlı araç sayısı 34 milyon 746 bine ulaştı. Balıkesir'de ise bu sayı 716 bin 606 oldu. Kayıtlı taşıtların yarısından fazlasını otomobiller oluşturdu.

Türkiye'de Temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 716 bin 606'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de Temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Balıkesir'de de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla artarak 716 bin 606 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2026

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38,0'ını otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9, motosiklette yüzde 3,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 33,5, kamyonda yüzde 13,6, minibüste yüzde 1,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26,0, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3,0'ını kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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