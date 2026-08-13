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Kazdağları eteklerinde yangın...Siyah dumanlar körfezden görülüyor

Kazdağları eteklerinde yangın...Siyah dumanlar körfezden görülüyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Poyrazın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri ile helikopterler müdahale ediyor; jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağlarının eteklerinde çıkan yangın, yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Alevlere orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederken, siyah dumanlar Edremit körfezinin bir çok noktasından görülüyor.

Saat 14.00 sularında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde yangın çıktı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangının zeytinliklerin yanısıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de havadan yangına müdahale ettiği öğrenildi.

Jandarma da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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