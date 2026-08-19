OGM: Balıkesir Sındırgı'daki yangına 6 uçak, 6 helikopter ve 269 personel ile müdahale ediyoruz
Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini açıkladı. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile müdahale edildiği belirtilirken, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
OGM'DEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile yangına müdahale edildiği belirtilerek, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrolü altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı