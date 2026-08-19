OGM: Balıkesir Sındırgı'daki yangına 6 uçak, 6 helikopter ve 269 personel ile müdahale ediyoruz

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile yangına müdahale edildiği belirtilerek, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrolü altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı