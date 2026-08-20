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Sındırgı'da kamyon yangını ormana sıçradı

Sındırgı'da kamyon yangını ormana sıçradı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormana sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor; bölgeye takviye araçlar sevk edildi.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan ve yol kenarındaki ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgede faaliyet gösteren hava ve kara araçlarına takviye yapıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki yolda bulunan bir kamyonda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ederken bölgeye araç takviyesi yapıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangına, 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile müdahale ediliyor.

Kaynak: ANKA
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