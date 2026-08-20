Haberler

Sındırgı'daki orman yangınında şüpheliler gözaltına alındı

Sındırgı'daki orman yangınında şüpheliler gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Düvertepe Mahallesi'nde dün çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Valilik, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahısların Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığını açıkladı.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alana yayılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmada Balıkesir Valiliği, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahısların Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığını açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili soruşturmada şüpheliler gözaltına alındı. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahısların Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sındırgı ilçemiz, Düvertepe Mahallesinde 19.08.2026 günü saat 13.00 sıralarında karayolunda başlayarak ormanlık alana sirayet eden yangın, ekiplerimizin yoğun müdahalesi sonucunda 20.08.2026 günü saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis

Skandalı İsrailli bakan paylaştı! İzleme kabinleri de olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...