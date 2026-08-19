Haberler

Ayvalık'ta sürücü baygınlığı kazaya yol açtı

Ayvalık'ta sürücü baygınlığı kazaya yol açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, üç araca ve Atatürk büstüne çarptı. Kazada sürücü ve eşi hafif yaralandı, maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği belirtilen otomobil, yol kenarında bulunan üç araca çarptıktan sonra Çamlık Kavşağı'ndaki Atatürk büstüne çarparak durabildi.

Ayvalık'ta saat 20.57'de gelen trafik kazası ihbarı üzerine, Ayvalık Çamlık Kavşağı'na ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, U.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarında bulunan 34 FEJ, 34 SRT ve 34 KLL plakalı araçlara çarptıktan sonra kavşak ortasında bulunan Atatürk büstüne çarparak durabildi.

Kazada sürücü U.C. ile araçta bulunan eşi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahaleleri yapıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda ve büstün bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından araç ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından çalışmalar tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
Ülke alarma geçti! Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi

Yüzlerce vaka sonrası gözler restoranlara çevrildi
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte dillendirilen rakam
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?