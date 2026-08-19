Ayvalık'ta sürücü baygınlığı kazaya yol açtı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği belirtilen otomobil, yol kenarında bulunan üç araca çarptıktan sonra Çamlık Kavşağı'ndaki Atatürk büstüne çarparak durabildi.

Ayvalık'ta saat 20.57'de gelen trafik kazası ihbarı üzerine, Ayvalık Çamlık Kavşağı'na ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, U.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarında bulunan 34 FEJ, 34 SRT ve 34 KLL plakalı araçlara çarptıktan sonra kavşak ortasında bulunan Atatürk büstüne çarparak durabildi.

Kazada sürücü U.C. ile araçta bulunan eşi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahaleleri yapıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda ve büstün bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından araç ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından çalışmalar tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı