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Burhaniye'de Yunanca kursuna yoğun ilgi

Burhaniye'de Yunanca kursuna yoğun ilgi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde iki aylık Yunanca kursu açıldı. 10 kişinin katıldığı kursta eğitmen Polina Sarı, kursiyerlerin artık Yunanca konuşmaya başladığını ve kursun çok iyi gittiğini belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinden Midilli'ye feribot seferleri devam ederken, Burhaniye ilçesinde de Yunanca kursu açıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Burhaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iki aylık Yunanca kursuna 10 kişi katılıyor. Kursun temmuz ayında başladığını kaydeden kurs öğretmeni Polina Sarı, kursiyerlerin Yunanca konuşmaya başladıklarını söyledi. Kursta alfabe, gramer ve telaffuz çalıştıklarını kaydeden Polina Sarı, "Kursumuz çok iyi gidiyor. Değişik yaş gruplarından kursiyerlerimiz var. Şu anda Yunanca konuşuyorlar. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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