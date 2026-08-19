Balıkesir'de Zeytin Üreticilerinden Devlet Desteği Talebi

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'de zeytin üreticileri artan maliyetler karşısında devlet desteğinin şart olduğunu dile getirdi. Hasat sezonu öncesi, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ile Ege Bölgesi Ziraat Odaları, zeytinyağında litre başına 50 lira devlet desteği taleplerini içeren dilekçe hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdi.

Maliyetlerin yüksekliğine karşın zeytinyağı fiyatlarının yurt içinde ve yurt dışında düşük olduğunu dile getiren Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, Güney Ege ve Kuzey Ege Ziraat Odaları ile birlikte litre başına 50 lira destek taleplerini içeren dilekçelerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilettiklerini söyledi.

Zeytin hasat sezonunun yaklaştığını kaydeden Akova, şunları ifade etti:

"2026-2027 zeytin ve zeytinyağı sezonunu hep birlikte idrak edeceğiz. Sezon öncesi yaptığımız tespitlerde 'var yılı' olmasına rağmen çok aşırı bir ürün yok. Ancak, 'var yılı' olduğundan tahminen yüzde 60'lar seviyesinde bir ürün görüyoruz. Piyasalara baktığımız zaman, marketlerde yağın kilosu 200 lira civarında. Yurt dışında baktığımız zamanda da 3,2 veya 3,5 avro seviyesinde. Yani gene 200 lira sevilerinde.

Maliyetlerimize baktığımız zaman geçen yılki maliyet yaklaşık 235 lira. Dolayısıyla bu rakamlara baktığımız da mutlaka müdahale edilmesinin gereğini gördük. Tariş olarak 28 bin ortağımızın sorumluluğunu taşıyoruz. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığına Güney ve Kuzey Ege'deki tüm ziraat odaları ile beraber bir metin hazırladık. Bu talebimizi dile getiren, kiloda zeytinyağına 50 lira talep eden bir müracaatta bulunduk. Umarım bu müracaatımız değer bulur. Aksi takdirde bu şekilde giderse artan maliyetlere karşı zeytinyağına artış olmadığı gibi daha da tam tersine düşme var.

Dolayısıyla bizim de piyasaya göre bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Bu anlamda bir devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz. ve bu müracaatımız umarım itibar görür."

"DESTEK GÖREMEZSEK ÜRÜNÜ DALINDA BIRAKMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Üretici Hüseyin Nizam da, "Zeytin üreticisiyim. 2026-2027 sezonu için zor durumdayız. Maliyetlerin yüksek oluşu bizi şu anda düşündürmektedir. İşletme konusunda zor durumdayız. Bunun için devletten destek bekliyoruz. Destek olmazsa işimiz zor. Aksi halde ürünü dalında bırakmak zorunda kalacağız" dedi.

Kaynak: ANKA