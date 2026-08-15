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Gömeç'te TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı

Gömeç'te TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan TIR devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan TIR devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaağaç Mahallesi E-87 Karayolu'nun İzmir istikametinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 48 YS 085 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı kazaya karıştı ve devrildi. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Gömeç Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli kontrollü geçiş sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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