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Balıkesir'de Orman Yangını: Çok Sayıda Ekip Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Balıkesir'de Orman Yangını: Çok Sayıda Ekip Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Büyükbostancı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için 100 personel, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak ve 4 iş makinesi ile havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Alevlerin yayılmaması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Büyükbostancı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına 100 personelin yanı sıra çok sayıda araç ile hava aracı seferber oluyor.

Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak ve 4 iş makinesi görev yapıyor. Çalışmalara toplam 100 personel katılırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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