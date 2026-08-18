Haberler

Dursunbey'de samanlık yangını söndürüldü

Dursunbey'de samanlık yangını söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir samanlıkta çıkan ve ahırın çatısına sıçrayan yangın, söndürüldü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir samanlıkta çıkan ve ahırın çatısına sıçrayan yangın, söndürüldü.

Çiftçi Mahallesi 14014 Sokak'taki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dursunbey İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile BASKİ, Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve personel sevk edildi.

Bitişikteki ahırın çatısına da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları yerini terk etti
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Yaşam savaşını kaybetti! Ecem'i sevenler böyle uğurladı
Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı

Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!

Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

Anlaşma neredeyse tamamdı! Yıldız ismin uçağı iptal oldu
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku