Dursunbey'de samanlık yangını söndürüldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir samanlıkta çıkan ve ahırın çatısına sıçrayan yangın, söndürüldü.

Çiftçi Mahallesi 14014 Sokak'taki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dursunbey İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile BASKİ, Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve personel sevk edildi.

Bitişikteki ahırın çatısına da sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA