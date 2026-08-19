Haberler

Sındırgı'da kamyon yangını ormana sıçradı

Sındırgı'da kamyon yangını ormana sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz ve 269 personel, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki yolda bulunan bir kamyonda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz ve bir iş makinesi sevk edildi. 269 personel ile ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: ANKA
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti

Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı hakkında soruşturma
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Üzerine kale direği devrilen minik çocuk hayatını kaybetti

Oynadığı oyun sonu oldu! Minik çocuk babasının gözü önünde can verdi
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

Tatildeki ailenin 5 milyonu gitti! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi

Galatasaray'da deprem! İstifa etti