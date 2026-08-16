22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana 22 ilde meydana gelen 64 önemli orman yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9’unun tutukluluğu devam ederken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarından Bakanlığa bildirilen resmi verilere göre; Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sinop, Tunceli ve Yalova olmak üzere 22 ilde çıkan 64 orman yangını kapsamında adli süreç geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

9 ŞÜPHELİ HALEN TUTUKLU

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11’i hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan şüphelilerden 2’si (İzmir Torbalı Ayrancılar Mahallesi'ndeki yangın şüphelileri) yargılama aşamasında tahliye edilirken, 9 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.

Ayrıca Balıkesir Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi’nde 15 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen yangınla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor. Soruşturmalar kapsamında 11 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YANGINLARIN ARKASINDAN İHMAL VE KASIT ÇIKTI

Tutuklanan ve adli kontrol uygulanan şüphelilere ilişkin soruşturma detayları, yangınların çıkış nedenlerini de gözler önüne serdi:

Kasten Yakma ve Sabotaj: Adıyaman Aydınloluk Köyü'nde Alidağı mevkisindeki kulübeyi yakarak yangına sebep olan 1 şüpheli, Muğla Ortaca Atakent Mahallesi'nde ormanı kasten yaktığı tespit edilen 1 şüpheli ve Balıkesir Bandırma'da (Gönen Hasanbey Mah.) kasten orman yakma suçunu işleyen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Aydınloluk Köyü'nde Alidağı mevkisindeki kulübeyi yakarak yangına sebep olan 1 şüpheli, Muğla Ortaca Atakent Mahallesi'nde ormanı kasten yaktığı tespit edilen 1 şüpheli ve Balıkesir Bandırma'da (Gönen Hasanbey Mah.) kasten orman yakma suçunu işleyen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak ve Isı İşlemleri: Balıkesir Burhaniye Kumgedik Mahallesi'nde kaynak yaparken çıkan kıvılcımla yangına neden olan 2 şüpheli tutuklandı. Bandırma Topağaç Mahallesi'nde bahçede kaynak yaparken yangın çıkaran 1 şüpheli ile Muğla Ortaca'da hurda araçta spiral makinesiyle kesim yapan 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Balıkesir Burhaniye Kumgedik Mahallesi'nde kaynak yaparken çıkan kıvılcımla yangına neden olan 2 şüpheli tutuklandı. Bandırma Topağaç Mahallesi'nde bahçede kaynak yaparken yangın çıkaran 1 şüpheli ile Muğla Ortaca'da hurda araçta spiral makinesiyle kesim yapan 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İhmal ve Dikkatsizlik: Aydın Çine’de sulama hortumunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın nedeniyle 1 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheliye adli kontrol verildi. Sinop Gerze’de çöp yakarken ateşi ormana sıçratan 1 kişi ve Balıkesir Edremit’te bakır kablo yakmak için ateş yakan 1 kişi de tutuklananlar arasında yer aldı. Arıcılık ve

Aydın Çine’de sulama hortumunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın nedeniyle 1 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheliye adli kontrol verildi. Sinop Gerze’de çöp yakarken ateşi ormana sıçratan 1 kişi ve Balıkesir Edremit’te bakır kablo yakmak için ateş yakan 1 kişi de tutuklananlar arasında yer aldı. Arıcılık ve Tarımsal Faaliyetler: Balıkesir Kepsut’ta arı kovanı körüğünden çıkan kıvılcımla yangına sebep olan 1 şüpheli ile Bilecik Bakırköy’de arıcılık yaparken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan 1 şüpheliye (ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı) adli kontrol verildi. İzmir Selçuk’ta yemek yapmak için ot yakan ve Edirne Meriç’te kiraladığı arazide çöp yakan şüpheliler hakkında da adli kontrol kararı alındı.

Balıkesir Kepsut’ta arı kovanı körüğünden çıkan kıvılcımla yangına sebep olan 1 şüpheli ile Bilecik Bakırköy’de arıcılık yaparken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan 1 şüpheliye (ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı) adli kontrol verildi. İzmir Selçuk’ta yemek yapmak için ot yakan ve Edirne Meriç’te kiraladığı arazide çöp yakan şüpheliler hakkında da adli kontrol kararı alındı. İş Makinesi ve Mekanik Arızalar: Manisa Saruhanlı’da iş makinesiyle taş kırma çalışması yaparken yangın çıkaran 3 şüpheliye adli kontrol uygulandı. Kütahya Altıntaş’ta biçerdöverin mekanik arızasından çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli ve Yalova Armutlu’da elektrik direğindeki sigorta patlamasıyla ilgili 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli Kula’da ise yangın bölgesinde bulunan ve yangını söndürmeye çalıştıklarını beyan eden 2 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com