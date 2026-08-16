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Ünlü isimlerden yangın sonrası çevre temizliği etkinliği

Ünlü isimlerden yangın sonrası çevre temizliği etkinliği
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BALIKESİR'de çıkan orman yangınının ardından, bölgede çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

BALIKESİR'de çıkan orman yangınının ardından, bölgede çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Sinema oyuncusu Zerrin Nişancı, Elif Kaynak, Gülden Karabulak ve Deniz Seçer'in öncülük ettiği etkinlikte vatandaşlar, yangın riskine karşı doğanın korunmasına dikkat çekti.

Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan ve geniş bir alana yayıldıktan sonra havadan ve karadan müdahaleyle 1 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangının ardından bölgede çevre bilincinin artırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Yangında orman ve tarım arazileri zarar görürken, Bağyüzü Mahallesi'nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde vatandaşlar, yangın riskine karşı doğanın korunmasına dikkat çekti. Sinema oyuncusu Zerrin Nişancı, Elif Kaynak, Gülden Karabulak ve 'Ağaç Adam' olarak tanınan Deniz Seçer'in öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Bağyüzü, Ayvalık ve Altınova'dan yaklaşık 60 kişi katıldı. Gönüllüler iki ayrı güzergahta yürüyüş gerçekleştirdi.

GÜZERGAH BOYUNCA ÇEVREDEKİ ATIKLARI TOPLANDI

İlk yürüyüş köy içinden başlayarak Ayvalık girişindeki Halil Can Çeşmesi'ne kadar sürerken, ikinci yürüyüş köyün Bergama girişindeki yeni çeşmeye doğru yapıldı. Çevrecilerin güzergah boyunca yaptığı etkinlikle 2 çöp taksisi atıkla dolduruldu. Çışmayla hem yangının ardından zarar gören doğal alanların korunmasına dikkat çekildi hem de ormanlık alanlarda çevre temizliğinin önemine vurgu yapıldı. Etkinlik, yangından etkilenen Bergama'nın Okçular Mahallesi'nde sona erdi.

'TEK BAŞINA YAPILACAK HİÇBİR ŞEY YOK'

Etkinliğin ardından açıklama yapan sinema oyuncusu Zerrin Nişancı, çalışmaya köy sakinleri başta olmak üzere çevre bölgelerden de destek geldiğini belirtti. Nişancı, "Köy içinde, çeşmeye doğru yol boyunca ve orman içinde çöpleri topladık. Büyük bir yangın tehlikesi atlattık. Farkındalık amaçlı bu çalışma ile başladık. Köyümüzden 5 yaşındaki Gökçe de çalışmalara katıldı, çöp torbalarını dağıttı. Gençler ve çocuklar çok destek oldu. Herkese teşekkürler. Tek başına yapılacak hiçbir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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