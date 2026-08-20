OGM: Sındırgı'daki Orman Yangını Kontrol Altında
Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. OGM, mücadelede destek veren gönüllülere, kurumlara, yerel yönetimlere, STK'lara ve vatandaşlara teşekkür etti.
OGM: ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil vatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız" denildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı