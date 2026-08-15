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Yangın bölgesine giden arazöz ile çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Yangın bölgesine giden arazöz ile çarpışan otomobil sürücüsü öldü
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Sındırgı ilçesindeki yangın bölgesine giden arazözle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Sındırgı ilçesindeki yangın bölgesine giden arazözle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Dursunbey ilçesinden Sındırgı'daki yangın bölgesine yola çıkan Ö.G'nin kullandığı 10 VH 671 plakalı arazöz, Kepsut Sanayi kavşağında Hasan Tutdu idaresindeki 10 APR 884 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi, arazöz ise refüje çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Tutdu, kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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