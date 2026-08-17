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Bandırma'da Üniversite Camii İnşaatı İncelendi

Bandırma'da Üniversite Camii İnşaatı İncelendi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yapımı süren Üniversite Camii'nde devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Yunus Acar ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan, inşaat alanında incelemelerde bulunarak dernek yönetiminden bilgi aldı. Görüşmede projenin mevcut durumu ve ilerleyişi değerlendirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde yapımı sürdürülen Üniversite Camii'nde devam eden çalışmalar yerinde incelendi.

Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Yunus Acar ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan, caminin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Heyet, cami inşaatında yürütülen çalışmalar ve projenin mevcut durumu hakkında dernek yönetiminden bilgi aldı. Görüşmede inşaatın geldiği aşama değerlendirilirken, çalışmaların ilerleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden Üniversite Camii projesindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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