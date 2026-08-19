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Sındırgı yangınına büyük müdahale

Sındırgı yangınına büyük müdahale
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile müdahale edildiği açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile müdahale edildiği açıklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. OGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, yangına 6 uçak, 6 helikopter, 45 arazöz, 1 iş makinesi ve 269 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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