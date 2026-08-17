Susurluk'ta İmam Hatip Lisesi İnşaatında Denetim

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi projesinde çalışmalar sürüyor.

Susurluk Kaymakamı Turgut Gülen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlan, okulun inşaat alanını ziyaret ederek şantiyede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Gülen ve Akoğlan, incelemeleri sırasında projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleme süreci hakkında yüklenici firma ile teknik ekipten bilgi aldı. Şantiyede yürütülen uygulamalar ile çalışma takvimi değerlendirildi.

Susurluk'un eğitim altyapısına kazandırılması planlanan okul projesiyle öğrencilerin daha modern şartlarda eğitim alabilmesine imkan sağlanması hedefleniyor.

Kaymakam Gülen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akoğlan, okulun yapımında görev alan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı