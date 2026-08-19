Susurluk'ta Yaz Kur'an Kursları Büyük Bir Coşkuyla Tamamlandı

Balıkesir Susurluk'ta yaz Kur'an kursları, hatim cemiyeti ve yıl sonu kapanış programı ile tamamlandı.

Susurluk İlçe Müftülüğü Yenimahalle Camii'nde 250 öğrencinin katılımıyla başlayan Yaz Kur'an kursları, düzenlenen programla taçlandırıldı. Kurs süresince 100 öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken, 30 öğrenci ise Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin sevinç ve gururunu yaşadı.

Yaklaşık 3 bin misafirin katıldığı programa Susurluk Kaymakamı Turgut Gülen, İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım, ilçe protokolü, din görevlileri, öğretici ve öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış ve selamlama konuşmalarında Kur'an eğitimine verilen öneme vurgu yapıldı. Kaymakam Turgut Gülen, programın son derece kapsamlı ve güzel hazırlandığını belirterek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım ise öğrenci ve velileri tebrik ederek, kursun kış aylarında da devam edeceğini hatırlattı. Programın hazırlanmasındaki emeğe değinerek kursta görev yapan öğreticilere, Yenimahalle Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Dumlu'ya ve organizasyonda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Programın sonunda, eğitim dönemi boyunca gösterdikleri başarılar ile dereceye giren 8 öğrenciye ve kursa katılan tüm öğrencilere motivasyon amacıyla hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı