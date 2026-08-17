Haberler

Balıkesir'de zeytin hasadı öncesi verimli sezon beklentisi

Balıkesir'de zeytin hasadı öncesi verimli sezon beklentisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Ayvalık'taki bir zeytin işletmesini ziyaret ederek hasat öncesi hazırlıkları, rekolte beklentisini ve ürün kalitesini değerlendirdi; bu yıl verimli bir sezon öngörülüyor.

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'de hasat öncesi hazırlıklar başladı. Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Ayvalık'ta faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı işletmesini ziyaret ederek üretim süreçleri, beklenen rekolte ve ürün kalitesine ilişkin incelemelerde bulundu.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yaklaşan zeytin hasadı öncesinde Körfez Bölgesi'ndeki zeytin ve zeytinyağı sektörünün durumunu değerlendirmek amacıyla Ayvalık'ta faaliyet gösteren bir işletmeyi ziyaret etti.

Ziyarette, hasat sonrası zeytinlerin modern tesislerde işlenerek zeytinyağına dönüştürülmesi ve rafine zeytinyağı üretim süreçleri yerinde incelendi. Hasat öncesi hazırlıklar, beklenen rekolte, ürün kalitesi ve sektörün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İşletmede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Düzgün, ürünlerin kalite standartlarına uygun şekilde işlenmesi ve katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

Yapılan değerlendirmelerde, hava koşullarının da etkisiyle bu yıl zeytin üretiminde verimli bir sezon beklendiği belirtildi.

Balıkesir'in önemli tarımsal ve ekonomik değerleri arasında yer alan zeytin ve zeytinyağı üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, ürün kalitesinin artırılması ve üreticilerin emeğinin daha yüksek ekonomik değere dönüşmesi amacıyla saha çalışmaları ve işletme ziyaretlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart

Diyarbakır'da tribünlere asılan pankart dikkat çekti
'Türkiye’yi satın alırım' sözleriyle gündeme gelmişti! PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkarmıştı! Evinde zula bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

Netanyahu'dan küstah hamle! Seçim afişinde Erdoğan’ı hedef aldı
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla yemeğe çıktı, hesabı görünce hayatının şokunu yaşadı

Flört uygulaması üzerinden tanıştı, hesabı görünce şoku yaşadı
Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı

Bu takımı kim durduracak? 2'de 2 yaptılar
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü