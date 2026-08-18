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Edremit'te Gölette Genç Boğuldu

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Balıkesir Edremit'te Kazdağları turunda Ayı Göleti'ne giren 25 yaşındaki B.K., çıktıktan sonra bayılıp gölete düştü. Kurtarma ekipleri müdahale etti ancak genç boğuldu. Ceset otopsi için Bursa'ya gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gölete düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kazdağları'nda tura katılan ve Ayı Göleti'ne giren B.K, göletten çıktıktan sonra baygınlık geçirerek gölete düştü.

İhbar üzerine bölgeye, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, B.K'nin boğulduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
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