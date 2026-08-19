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Sındırgı'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Sındırgı'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor. Vali İsmail Ustaoğlu, Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmaları koordine ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale aralıksız devam ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Yangın Yönetim Merkezi'nde söndürme çalışmalarını koordine etti.

Düvertepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alabilmek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara unsurları teyakkuza geçerek koordineli bir müdahale başlattı.

Yangının başlamasının ardından bölgedeki durumu yakından takip eden Vali İsmail Ustaoğlu, Yangın Yönetim Merkezi'ne geçti. Söndürme ve soğutma faaliyetlerinin anlık takibini yapan Vali Ustaoğlu, sahadaki ekiplerin durumu ve yürütülen müdahale planı hakkında yetkililerden brifing alarak çalışmaları koordine etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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