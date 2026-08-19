Sındırgı'da Göçük Altında Kalan 3 Koyun Kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göçük nedeniyle toprak ve moloz yığınlarının altında kalan 3 koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sındırgı ilçesi Aktaş Mahallesi Kapanca mevkiinde meydana geldi. Bölgede yaşanan göçük nedeniyle 3 adet koyun, toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı. Hayvanların göçük altında kaldığını fark eden mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği personeli, zaman kaybetmeden kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz ve yoğun çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 3 koyun, sağlık durumları kontrol edildikten sonra sahibine eksiksiz ve tek parça halinde teslim edildi. Hayvanlarının kurtarıldığını gören mahalle sakini, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı