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Sındırgı'da Göçük Altında Kalan 3 Koyun Kurtarıldı

Sındırgı'da Göçük Altında Kalan 3 Koyun Kurtarıldı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen göçükte toprak ve moloz altında kalan 3 koyun, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler, hayvanları çıkararak sahibine teslim etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göçük nedeniyle toprak ve moloz yığınlarının altında kalan 3 koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sındırgı ilçesi Aktaş Mahallesi Kapanca mevkiinde meydana geldi. Bölgede yaşanan göçük nedeniyle 3 adet koyun, toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı. Hayvanların göçük altında kaldığını fark eden mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği personeli, zaman kaybetmeden kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin titiz ve yoğun çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 3 koyun, sağlık durumları kontrol edildikten sonra sahibine eksiksiz ve tek parça halinde teslim edildi. Hayvanlarının kurtarıldığını gören mahalle sakini, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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