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Dursunbey'de Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştığı Araçtan Kurtarıldı

Dursunbey'de Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştığı Araçtan Kurtarıldı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Dursunbey-Balıkesir yolunun 1. kilometresinde 06 BP 9910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü G.K., itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dursunbey-Balıkesir yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. 06 BP 9910 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve yol kenarında durdu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüsü Balıkkesir İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan sürücü G.K., hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: ANKA
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