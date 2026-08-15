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Erdek'te Otluk Alanda Yangın Panik Yarattı

Erdek'te Otluk Alanda Yangın Panik Yarattı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Balıkesir'in Erdek ilçesi Murat Bayırı Caddesi üzerinde yol kenarında bulunan otluk alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve Orman Bölge ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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