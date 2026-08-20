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Sındırgı'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Sındırgı'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe Mahallesi yakınlarında dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki yolda bulunan kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın, yol kenarındaki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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