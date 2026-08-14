Edremit'teki yangında tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Yangının çıkış nedenini araştıran ekiplerin kısa sürede tespit ederek gözaltına aldığı şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ağustos tarihinde Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının ardından Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için özel bir ekip kuruldu. Özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, yangının Y.Ç. (22) isimli şahsın taşlardan oluşturduğu düzenekle ateş yakmaya çalıştığı sırada meydana gelen kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Jandarma ekipleri, şüpheli Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması ve önlenmesi ile suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı