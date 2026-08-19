Bandırma'da zincirleme kaza: Yayaya yol veren araca minibüs çarptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yayaya yol verdiği esnada yavaşlayan araca arkadan şehir içi yolcu otobüsü çarptı.

Bandırma ilçesi Ordu Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidini kullanan yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile, arkadan gelen şehir içi yolcu minibüsü çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Ordu Caddesi'nden İstiklal Caddesi istikametine geçişte meydana geldi. 10 ADZ 025 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanan yayaya yol vermek amacıyla yavaşladı. Bu sırada aynı yönde seyreden 10 AIB 99 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı