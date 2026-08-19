Bandırma'da kuryeye saldırı protestosu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir döner işletmesi ile kurye arasında yaşanan kavganın ardından yaralanan kuryenin darbedildiği iddiası, yaklaşık 60 kuryenin katıldığı basın açıklamasıyla protesto edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Şehit Süleymanbey Caddesi üzerinde bulunan bir döner işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, işletme ile kurye arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kurye başından darbe alarak yaralandı.

Yaralı kurye, olayın ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından yaklaşık 60 kurye, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Kuryeler adına açıklama yapan Sait Ocak, kuryelerin çalışma şartlarında yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Esnaf kuryelik sistemi kapsamında birçok sorumluluğun kuryelerin üzerine bırakıldığını savunan Ocak, bazı sitelerde motosikletle giriş konusunda kuryelere yönelik farklı uygulamalar yapıldığını söyledi.

Yaşanan olaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Ocak, Fırat isimli kuryenin önceki gün söz konusu işletmede yemek yedikten sonra tartışma yaşadığını ileri sürdü. Ocak, Fırat'ın ertesi gün sipariş almak amacıyla işletmeye gittiği sırada kollarından tutularak bodrum kata çekilmeye çalışıldığını ve darbedildiğini iddia etti.

Olay sırasında Fırat'a yardım etmek isteyen başka bir kuryenin de saldırıya uğradığını öne süren Ocak, söz konusu kuryenin darp raporu aldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Basın açıklamasının ardından kuryeler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve çalışma hayatında kuryelere yönelik benzer olayların yaşanmamasını talep etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı