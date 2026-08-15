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Burhaniye'de otomobil yangını zeytin bahçesine sıçradı

Burhaniye'de otomobil yangını zeytin bahçesine sıçradı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredeki zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü; otomobil kullanılamaz hale geldi, çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin bahçesi içerisinde park halindeki otomobilde çıkan ve etrafa yayılan yangın söndürüldü.

Şarköy Mahallesi Karaköy mevkisinde zeytinlik arazide park halindeki 17 SL 766 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilde başlayan yangın daha sonra etrafındaki zeytin bahçesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, bahçede bulunan çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA
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