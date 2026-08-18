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Gömeç'te yangın sonrası rehabilitasyon çalışmaları başladı

Gömeç'te yangın sonrası rehabilitasyon çalışmaları başladı
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Gömeç ilçesindeki yangından etkilenen ormanlık alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı. Öncelikli hedef, etkilenen ağaçların ekonomiye kazandırılması; ardından bölgenin doğal türlerle yeniden ağaçlandırılması planlanıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Gömeç ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen ormanlık alanlarda saha tespit ve temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Gömeç ilçesine bağlı Kumgedik Mahallesi'nde çıkan ve ormanlık alanları etkileyen yangının ardından rehabilitasyon çalışmalarını başlattı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde teknik personel eşliğinde sahada hasar tespit ve temizlik faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Yetkililer, yangından etkilenen ağaçların ülke ekonomisine azami katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla sahadan çıkarılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Saha temizliğinin tamamlanmasının ardından, bölgenin doğal yapısına uygun türlerde fidan dikimi ve tohum ekimi gerçekleştirileceği kaydedildi. Bu kapsamda yangından zarar gören alanların en kısa sürede yeniden yeşillendirilmesi amaçlanıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangından etkilenen orman alanlarının eski ekolojik yapısına kavuşturulması için çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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