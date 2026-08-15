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Sındırgı'da orman yangını kontrol altına alındı

Sındırgı'da orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir Sındırgı'da Taşköy Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 40 personelle havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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