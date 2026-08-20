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Sındırgı'da Kamyon Yangını Ormanlık Alana Sıçradı: Kontrol Altına Alındı

Sındırgı'da Kamyon Yangını Ormanlık Alana Sıçradı: Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelin katılımıyla yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün, bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde dün, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
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