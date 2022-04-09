Bahçelievler Haberleri - Bahçelievler Haber - Haberler

Bahçelievler Haberleri
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Son dakika haberi! ÇORUM'DA VALİLİK KONUTU ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
Bahçelievler'de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.
Nisa bebeği terk eden annesi konuştu: Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu
Metrobüs durakları! Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Söğütlüçeşme, Avcılar metrobüs durakları! 2022 metrobüs hatları
ASKİ Ankara su kesintisi: 31 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Sincan, Gölbaşı Ankara su kesintisi listesi!
Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı... Alkolmetreyi üflememek için pandemiyi bahane etti
Darüşşafaka teknik heyeti ve oyuncular, organ nakli olan çocuklarla buluştu
Diyanet'ten izin çıktı! Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak
Metrobüs durakları: Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Söğütlüçeşme, Avcılar metrobüs durakları! 2022 metrobüs hatları
Ünlü AVM'de büyük skandal! İzinsiz diş bakımı standı açtılar, fark edilince olay çıktı
Metrobüs durakları: Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Söğütlüçeşme, Avcılar metrobüs durakları! 2022 metrobüs hatları
Son dakika haberi: Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Metrobüs durakları: Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Söğütlüçeşme, Avcılar metrobüs durakları! 2022 metrobüs hatları
Son dakika haberi! Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bolu'da konuştu Açıklaması
Bahçelievler Belediye Başkanı kim? Hakan Bahadır kaç yaşında, nereli? Bahçelievler Belediyesi hangi partiden?
ASKİ Ankara su kesintisi: (GÜNCEL) 22 Mart 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi...
Son dakika haberi! Çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır
Bahçelievler'de Anadolu'nun Kilidi Çanakkale' söyleşisi... Söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu
İSKİ İstanbul su kesintisi: 16 Mart 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
Son dakika haberi | 150 kilogramlık demir hırsızlığını trafik polisi engelledi
Bahçelievler'de Kartopu Festivali... Çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaptı
Ebru Şancı kimdir? TV8 konuğu Ebru Şancı Öztürk kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir?
5 Ekim Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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