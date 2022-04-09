Bahçelievler Haberleri - Bahçelievler Haber - Haberler

Bahçelievler Belediyesi'nden tahliye edilen bina ile ilgili açıklama

Bahçelievler Belediyesi'nden tahliye edilen bina ile ilgili açıklama

Bahçelievler'de 45 yıllık bina da inceleme yapılığı sırada titreşimler oluştu. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Nisa bebeği terk eden annesi konuştu: Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu

Bebeğini terk eden anne: "Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu"

Alkollü olduğu şüphesiyle durdurulan sürücü polise zor anlar yaşattı... Alkolmetreyi üflememek için pandemiyi bahane etti

Darüşşafaka teknik heyeti ve oyuncular, organ nakli olan çocuklarla buluştu

AVM'DE TARTIŞMAYA NEDEN OLAN 'DİŞ TEMİZLEME' STANDI KAPATILDI

AVM'de tartışmaya neden olan 'diş temizleme' standı kapatıldı

AVM'DE TARTIŞMAYA NEDEN OLAN 'DİŞ TEMİZLEME' STANDI KAPATILDI

Bahçelievler Belediye Başkanı kim? Hakan Bahadır kaç yaşında, nereli? Bahçelievler Belediyesi hangi partiden?

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Çanakkale Savaşı, çok kanlı ve fedakar bir savaştır

Burhaniye'de Kaymakam Memiş, yeni muhtar ve heyetini kabul etti

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, İstanbul ili Bahçelievler ilçesi sayfası ile İstanbul ili Bahçelievler ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında İstanbul ili Bahçelievler ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, İstanbul ili Bahçelievler ilçesi sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor. Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.