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Bahçelievler'de motosiklette uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Bahçelievler'de motosiklette uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı Haber Videosunu İzle
Bahçelievler'de motosiklette uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Bahçelievler'de şüphe üzerine durdurulan motosikletin gizli bölmesinde 13,32 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Ev aramalarında esrar, eroin, uyuşturucu hap ve nakit para bulundu; iki şüpheli serbest bırakıldı.

Bahçelievler'de şüphe üzerine durdurulan motosikletin gizli bölmesinde 13,32 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda esrar, eroin, uyuşturucu hap ve nakit para bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Bahçelievler'de 10 Kasım Salı günü polis ekipleri, motosikletle gelen 2 kişinin aynı sokakta bulunan başka bir kişiyle buluştuğunu tespit etti. Şüpheli hareketleri üzerine şahısların yanına giden ekipler, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada şüphelilerden birinin yere bir materyal attığı belirlendi. Polis ekipleri 3 kişiyi yakalarken, yere atılan materyalin satışa hazır halde esrar olduğu tespit edildi.

MOTOSİKLETİN GİZLİ BÖLMESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Motosiklette yapılan detaylı incelemede, direksiyon kısmında bulunan özel bölmeye gizlenmiş 13,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 18 uyuşturucu hap, 25,68 gram esrar, 0,93 gram eroin, 31 bin 580 lira, 101 dolar ve 50 euro ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.S. ve T.A. serbest bırakılırken, İ.C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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