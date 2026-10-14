İstanbul Bahçelievler'de su basan alt geçitte mahsur kalan kadın sürücü kurtarıldı.

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İstanbul Bahçelievler'de su basan alt geçitte aracında mahsur kalan kadın sürücü, iş makinesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bahçelievler'deki Turgut Özal Alt Geçidi'ni su basarken, araçlar suya gömüldü. Aracıyla mahsur kalan kadın sürücünün yardımına iş makinesi yetişti. Araçtan güçlükle çıkan kadın sürücü, iş makinesiyle kurtarıldı. Aracı kurtarmak için de çalışma başlatılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı