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İstanbul'da sağanak Yenibosna ve Küçükçekmece'de yolları göle çevirdi

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, Yenibosna ve Küçükçekmece'de yolları göle çevirdi; araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bahçelievler'de rögarların taşmasıyla su kaldırımlara kadar çıktı ve pazarcı esnafının çadırları su altında kaldı.

İstanbul'da aniden bastıran kuvvetli sağanak nedeniyle Yenibosna ve Küçükçekmece'de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler'de yollar göle dönerken, araçlar ilememekte zorluk çekti. Rögarların taştığı yollarda su kaldırımlara kadar çıktı. Küçükçekmece'de de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Sağanak nedeniyle pazarcı esnafın çadırları su altında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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