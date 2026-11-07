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Esenler ve Bahçelievler'deki operasyonda 42 kilogram kimyasal madde ele geçirildi

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Esenler ve Bahçelievler'deki uyuşturucu operasyonlarında 4 ton 200 gram sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek 42 kilogram kimyasal madde ile 25 kilo 90 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenler ve Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 ton 200 gram sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek 42 kilogram kimyasal madde ile 25 kilo 90 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Esenler'de bir araca ve Bahçelievler'de bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Araç ve evde yapılan aramalarda, 4 ton 200 gram sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek 42 kilogram kimyasal madde ile 25 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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