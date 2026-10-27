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İstanbul'da gece yarısı korku! İnşaatın istinat duvarı yıkıldı, 2 binada çökme: 20 daire tahliye edildi

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İstanbul'da gece yarısı korku! İnşaatın istinat duvarı yıkıldı, 2 binada çökme: 20 daire tahliye edildi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da gece yarısı korku! İnşaatın istinat duvarı yıkıldı, 2 binada çökme: 20 daire tahliye edildi
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İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Çatırdama sesleri ve sallantıyla sokağa çıkan sakinlerin yaşadığı iki binadaki 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Binalardaki 20 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Yıkılmanın ardından inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Binalardan gelen çatırdama sesleri ve hissedilen sallantı üzerine bina sakinleri ile mahalle sakinleri dışarı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

20 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi. Mahalle sakini bir genç kalkarken yere düştüğünü belirterek, "Ben gece 2 gibi yatmıştım. Bağırışmalara uyandım. Olay gece 3 gibi oldu. Kalkarken yere düştüm. Ben o kadar da çok hissetmedim ama ekipler binayı sarmıştı. İki binayı da tahliye ettiler" dedi.

KAPILAR EĞİLDİ, BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Binanın tahliye edildiğini belirten Ozan Ünsal ise, "Arka taraftaki binanın istinat duvarının kaymasından ötürü binada çatlaklar oluştu. Bütün bina tahliye edildi. Kapılar eğildi. Arka bahçe duvarı yıkıldığından bina tahliye edildi" şeklinde konuştu.

Ekiplerin, çökme meydana gelen binalardaki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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